Rail Balticu maadeostul tehti ots lahti

Ökodukt. Foto: Rail Baltic Estonia

Rail Balticu jaoks maa omandamiseks on olemas kokkulepe kuue kinnisasja omanikuga, teatas Rail Baltic Estonia. Kokku on vaja äralõikeid teha 619 eraomandis kinnisasjast.

Rail Balticu rajamiseks vajaliku maa omandamise läbirääkimised jõuavad selle aasta esimeses pooles Harjumaal Saku valda, Raplamaal Rapla ja Kehtna valda ning Pärnumaal Põhja-Pärnumaa valda. Paljude maaomanikeni jõutakse alles järgmisel või ülejärgmisel aastal, pärast raudtee põhiprojekti valmimist.

Praeguseks on olemas kokkulepped maa omandamiseks kuue kinnisasja omanikuga.

Lõiked puudutavad kokku 565 hektarit maad. Valdavalt on plaanis osta väiksemaid äralõikeid, aga kui omanikule jääks alles väike ja iseseisva kasutuseta maatükk, omandatakse ka see osa.

Eraomanikele kuuluvatest kinnistutest 454 on maatulundusmaa otstarbega, mis on valdavalt põllu- või metsamajanduslikus kasutuses. 82 kinnistut on elamumaa otstarbega, valdavalt ehitisteta krundid ning 28 kinnistut on otstarbelt transpordimaad, 25 tootmismaad ja ülejäänud muu sihtotstarbega maad.