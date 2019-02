Ajaloolaste reisikiri: Matriarhaatlik saareriik Seišellid

Lumivalge liivarannaga Seišellid erinevad Kagu-Aasia ja Vaikse ookeani saartest nii ühiskonnakorralduse, tulevikukursi kui ka matriarhaatliku hoiaku poolest. Saarestik seisab uhkelt keskkonnasäästlikuse eest, kirjutavad ajaloolased Eva ja Toomas Alatalu 8. veebruaril Äripäeva tellijatele saadetud Reisilehes.

Järjekorras 128. puhkamiseks mõeldud riigi väljavalimine käis nagu gloobusel pliiatsiga järje tõmbamine. Kui aasta varem olin läbi sõitnud Kesk-Ameerika, seejärel käinud Aafrika läänerannikul ja Kagu-Aasias, siis nüüd oli aeg näha ja tunda midagi pisikest, puhast, väikest, sooja ja rahulikku. Valisime müstilise Repiblik Seseli – nii on selle riigi nimi kõige levinumas ja ametlikus kreooli keeles, mis on teadupoolest prantsuse keele murre –, mis on suuruselt 181. riik maailmas ehk pool Hiiumaast.