Lenne lasterõivaste tootja: me ei ostaks iialgi Baltikat

Aastaid edukat lasterõivaste äri ajanud perefirma Lenne üks omanikke Meeli Leeman ütleb, et nad ei ostaks iialgi Eesti teist suurt rõivatöösturit Baltika Gruppi.

Lenne üks omanik Meeli Leeman rääkis intervjuus muu hulgas sellest, kuidas Ukraina ja Venemaa konflikt äri mõjutas ja kuidas nad Islandil apsu tegid. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Eesti rõivatööstuse tuntumateks firmadeks saab pidada börsil noteeritud Baltikat, mida rahvas teab näiteks Montoni brändi järgi, aga ka perefirmat Lenne, mis toodab lasterõivaid. Kui Baltikal on raskusi kasumi saavutamisega ja ettevõtte aktsia maksab vähem kui 20 senti, siis 28 aastat tegutsenud Lennel seisab kontol üle 40 miljoni euro. "Küll see raha leiab oma koha, kui tuleb hea mõte. Ma ei ole seda meelt, et me peaks nüüd hirmsasti otsima kohta, et rahast lahti saada. Küll tulevad omad projektid, kus seda raha vaja on," ütles perefirma üks omanikke Meeli Leeman, kes esineb sel nädalal Äripäeva korraldataval Gaselli kongressil.