Lõhmuse fond sillutab aknatootjale välisturul teed

Fenestra suuruselt teine aktsionär, ettevõtte juhatuse esimees Lauri Laast tehases Tallinna külje all Peetris. Foto: Eiko Kink Jaga pilti:

Ettevõtja Rain Lõhmuse osalusega investeerimisfond Livonia Partners tahab 60 protsendi suuruse osaluse ostmisega toetada Fenestra kiiret kasvu eksporditurgudel, teatas fond.

Fenestra aktsionäridena jätkavad ka kõik senised omanikud, ettevõtte võtmeisikud-juhid, kellele kuulub tehingu järel 40 protsenti ettevõttest.

Baltimaade investeerimisfondi Livonia Partners ühe asutaja Rain Lõhmuse sõnul on Lauri Laasti ja Riho Prassi juhitava meeskonna senised saavutused muljetavaldavad. „Fenestra näol on tegemist tugeva, hästi juhitud ning suurepäraste kasvuväljavaadetega ettevõttega, mis sobib ideaalselt Livonia investeerimisstrateegiaga. Kui aknaturg tervikuna on stabiilne ja kasvab aastas umbes 1–2%, siis Fenestra äri on kasvanud 24% aastas ja nii viimased neli aastat tänase juhtkonna käe all järjest,” tõi Lõhmus pressiteates näite.

Lõhmus märkis, et uued omanikud teevad juhtkonnaga tihedat koostööd uute ärivõimaluste leidmisel ja nende elluviimisel. „Toome ettevõttesse senisest suuremal määral strateegilise dimensiooni ja toetame edasist kasvu eesmärgiga laieneda olemasolevatel turgudel ning jõuda uutele eksporditurgudele. Usume, et suudame suurelt ettevõtte kasvu panustada,” märkis Lõhmus.

Fenestra suuruselt teine aktsionär, ettevõtte juhatuse esimees Lauri Laast ütles, et uute ja ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja nende poole liikumine ei sõltu ainult rahast. „Vaja on strateegilist partnerit, täiendavaid teadmisi ja kogemust. Livonia Partners omab rahvusvahelist kogemust äride ülesehitamisel, meie poolt on pikaajaline sektori kogemus ja turu tundmine. Tekkiv sünergia tuleb realiseerida ning veel suuremaks tulemuseks ja edukamaks äriks vormida,” selgitas Laast.

Ta lisas, et ootab strateegilise partneri ja enamusaktsionäri lisandumisest kõige enam nõu ja abi Fenestra arendamisel. „Valisime järgmiseks kasvufaasiks Livonia just nende tugeva rahvusvahelise ja laialdase kogemusepagasi tõttu. Meil omalt poolt on hästi tugev ja kokkuhoidev meeskond, suurepärased töötajad, efektiivselt üles ehitatud tootmine ning kvaliteetsed tooted. Puudu oli vaid Livonia meeskonna kogemus, mida järjekordseks arenguhüppeks ja uute turgude vallutamiseks vajame,” ütles Laast.

Livonia Partners

Fenestra on Livonia Partnersi seitsmes investeering.

2018. aastal investeeris Livonia Leedus tegutsevasse külmutusseadmete tootjasse Freor ja Eesti tööhaldustarkvara pakkujasse Scoro.

2017. aastal omandas Livonia osaluse Lätis ja Leedus tegutsevas võrgu- ja turvalahenduste ettevõttes Santa Monica Networks ning Leedu kaabellevivõrgu operaatoris Cgates.

2016. aastal ostis fond Eesti termopuidu ja saunamaterjalide tootja Thermory ning Tallinnas asuva aianduskeskuse Hortes.

Livonia Partners investorid on Eesti, Läti ja Soome pensionifondid, Euroopa Investeerimisfond ning EBRD.

Fenestra

Fenestra on juhtiv puitalumiiniumist akende ja rõduuste tootja, mis ekspordib 70 protsenti toodangust. Ettevõte peamiseks eksportturuks on Skandinaavia.

Lauri Laast, Martti Siitam ja Riho Prass ostsid ASi Fenestra Soome pankrotistunud pereettevõttelt 2014. aastal.

2014. aastal oli Fenestra konsolideeritud käive 7,3 mln eurot ning 2018. aastal eeldatavalt 16,5 mln eurot. 2017. aastal sai ettevõte 14 miljoni eurose käibe juures 330 000 eurot kasumit. Ettevõte annab tööd enam kui 100 inimesele.