Lõhmuse fondi suuromanduses Fenestra noolib Soome aknatootjat

Fenestra suuruselt teine aktsionär, ettevõtte juhatuse esimees Lauri Laast tehases Tallinna külje all Peetris. Foto: Eiko Kink Jaga pilti:

Eestlaste aknatootja Fenestra on ostmas enne aastavahetust Soomes pankrotti läinud aknatootjat Domus, kirjutab Kauppalehti.

Ettevõtja Rain Lõhmuse osalusega investeerimisfond Livonia Partners sõlmis eelmise aasta lõpus lepingu, et osta aknatootja Fenestra aktsiatest 60%. Eesmärk oli toetada Fenestra kiiret kasvu eksporditurgudel, teatas siis fond.

Nüüd annab Kauppalehti teada, et Fenestra sihikul on Soome pankrotistunud aknatootja Domus, kelle aastakäive on jäänud 40–50 miljoni euro juurde. Ettevõte toodab aknaid ja köögimööblit. Kolmandik Domuse akendest müüakse Rootsis.

Tehingu alla võivad kuuluda mõlemad tegevusalad, kirjutab Kauppalehti. Domus valmistab Loimaa tehases uksi ja aknaid, seal töötas 120 inimest. Kouvola köögimööblitehases oli tööl 70 inimest. Mõlemad tehased lõpetasid seoses pankrotiga töö.

Soomes annab ehitusbuum praegu aknatootjatele tublisti tööd, see on toonud aknatootmisesse ka tugeva hinnasõja, kirjutas leht.

Fenestra müüb oma tooteid Eestis, Soomes ning Rootsis ja vähemal määral ka Ahvenamaal, Ukrainas ning Venemaal. 2017. aastal sai ettevõte 14 miljoni eurose käibe juures 330 000 eurot kasumit.