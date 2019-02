Puidutööstuses ilma investeeringuteta ei saa

Äripäeva puidutööstuse edetabeli esikolmikusse pääsenud UPM Kymmene Otepää AS ja Combilink OÜ juhid ütlesid, et sarnaselt ehitusele võib nende sektoris toimuvat nimetada buumiaegseks olukorraks.

Combilinki juhatuse liige Urmas Lillepalu (vasakul) ja UPM Kymmene Otepää juhatuse liige Silver Rõõmussaar tunnevad praegu head meelt aastate eest tehtud õigeaegsetest investeeringutest. Foto: Ivar Kuldver Jaga pilti:

UPM Kymmene Otepää ASi juhatuse liige Silver Rõõmussaar ütles, et kuigi vineeri nõudlus näitab turul pidevat kasvu, on heade tulemuste taga õigeaegsed investeeringud aastatel 2015–2016. "2017 oli see aasta, kui saime juba täisvõimsusel toota, tänu uutele seadmetele suutsime kasvatada tootmist kolmandiku võrra," kommenteeris Rõõmussaar 40 miljoni euro suurust investeeringut.