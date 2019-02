Nõukogu pikendas Sutteri ametiaega Eesti Energia juhina

Hando Sutter jätkab Eesti Energia juhina 2023. aasta lõpuni. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja allkirjastas täna juhatuse esimehe Hando Sutteri teenistuslepingu pikendamise 2023. aasta märtsi lõpuni.

Kaldoja sõnul arutas nõukogu Hando Sutteri mandaadi pikendamist ning jõudis üksmeelselt mandaadi pikendamise otsuseni.

,,Hando Sutter on senise ametis oleku aja jooksul tõestanud, et on võimekas juht. Sutteri juhtimisel on ettevõte läbinud edukalt raskema aja 2015.-2016. aastal, kui energiaturgudel langesid turuhinnad väga madalale tasemele. Nüüdseks on Eesti Energia taas kasvufaasis ja saab jätkata strateegilise tegevusplaani elluviimist,“ lausus Kaldoja.

Sutter ütles, et viimased aastad on näidanud, et energeetikas on toimumas väga palju kiireid muutusi nii tehnoloogia, turukorralduse kui ka keskkonnaregulatsioonide osas. Et uue reaalsusega toime tulla, on Eesti Energia välja töötanud tugeva strateegia, ütles Sutter. "Selle strateegia keskmes on ambitsioon pakkuda suurepärast kliendikogemust ühele miljonile kliendile Läänemere piirkonnas ning toota energiat järjest efektiivsemalt ja puhtamalt," rääkis Sutter.

Hando Sutter asus Eesti Energiat juhtima 1. detsembril 2014. aastal, vahetades välja Sandor Liive. Lisaks Sutterile kuuluvad Eesti Energia juhatusse Andri Avila, Raine Pajo ja Margus Vals.

