Rosimannus müüs Singapuri-äri maha

Rain Rosimannus Foto: Andres Haabu

Ekspoliitik Rain Rosimannus müüs maha oma Singapuri ettevõtte, kust ta teenis aastas sadu tuhandeid eurosid, kirjutab Õhtuleht.

Talle kuulus veel hiljuti Singapuris ettevõte Roy&Klas PTE. Ltd, mille majandusaruanded näitavad, et tema tegevus on keskmisest tulusam. Oluliste tegevuskuludeta kompanii iga-aastased tulud ulatusid üle 300 000 euro.

Äripäev on ettevõttest Roy&Klas PTE. Ltd kirjutanud varem Tallinnas asuva Arsenali kaubanduskeskusega seoses. Äripäev kirjutas 2017. aasta jaanuaris, et Reformierakonna peaideoloog Rain Rosimannus vormistas Singapuri ettevõtte kaudu ametlikuks enda osaluse Põhja-Tallinnas sügisel avatud Arsenali keskuses, mille kinnistu müüdi omal ajal IRLi ja Reformierakonna valitsuskoalitsiooni poliitikute otsuste tulemusel tähelepanuväärselt lühikese tähtajaga konkursil.

