Poliitikaekspert: EKRE-l seekord valitsusse asja pole

Uue koalitsiooni võimalikke jõujooni analüüsides märkis poliitikaanalüütik Andreas Kaju, et seekord EKREL valitsusse asja pole. „Nad ei tahagi sinna saada,“ kostis ta.

Samal ajal, kui EKRE korraldas vabariigi aastapäeval Tallinnas tõrvikurongkäiku, toimus Harju mäel feminist Nika Kalantari vastumeeleavaldus"Sädele ja ära ole nats". Foto: Liis Treimann

Kaju sõnul on EKRE soovimatust valitsusse jõuda näha juba nende valimisprogrammis, mis on kirjutatud väga kulukaks. „Ma arvan, et nad tegidki seda selleks, et nad saaksid öelda, et nad ei saa minna valitsusse, kes nende valimisplatvormi ei toeta,“ kostis Kaju. „Ega nende valijad ei valigi EKREt nende programmi pärast, vaid üldisema ideoloogia pärast,“ lisas ta.

