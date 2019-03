Ühisrahastu värbas juhte pankadest

Estateguru tegevjuht Mihkel Stamm Foto: Raul Mee

Ühisrahastu Estateguru meeskonnaga liitusid endine Coop panga eraklientide krediidiriski juht Andres Luts ja endine Swedbanki Balti panganduse panganduskanalite strateegia divisjoni juht Mihkel Roosme.

Andres Lutsust saab Estateguru Baltikumi riskijuht ning Mihkel Roosmest äriarendusvaldkonna juht, teatas Estateguru. Ettevõtte tegevjuhi Mihkel Stammi sõnul peab ettevõte lähiajal suunama märkimisväärseid ressursse riskijuhtimisse ja võlamenetlustesse, sest soovitakse laieneda üle Euroopa.

Mihkel Roosma eesmärgiks on Stammi sõnul kujundada Estateguru rahvusvahelistumise strateegia, organiseerida selle teostus ja ehitada üles strateegilised partnerlussuhted. "Mihkel on töötanud rohkem kui 15 aastat erinevate pankade juhtivpositsioonidel nii era- kui ärikliendisegmendis, mistõttu on tema laiahaardeline kogemus märgilise tähendusega Estateguru edasisel arengul. Kogemus Swedbankis on andnud Mihklile unikaalse kogemustepagasi ning valdkonnatunnetuse,” lisas Stamm.

Andrese Lutsi põhilisteks väljakutseteks on arendada ettevõtte riskijuhtimistehnoloogiaid, luua skaleeritavad riskijuhtimisprotsessid ning krediidikomitee töös osalemine. „Senised laialtlevinud riskihindamismeetodid tuleb viia täiesti uuele tasemele. Andrese tugev kogemus pangandussektoris ning projektijuhtimises on oluline kompetents, mida rakendada Estateguru kiirele kasvule orienteeritud äristrateegias,“ ütles Stamm.