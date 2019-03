Amet tõmbas parklaoperaatorite liitumisele kriipsu peale

Citypargi ja Europargi liitmine oleks pealinnas parkimisturu pea peale keeranud Foto: Raul Mee

Leedu investeerimisfirma Lords LB Asset Management, mis lisaks Citypargile lootis omandada Lätis ja Leedus Europargi parklad, pidi kavadest konkurentsiameti vastuseisu tõttu loobuma.

Enam kui pool aastat kestnud menetlus lõppes, sest UAB Lords LB Asset Management teatas konkurentsiametile veebruaris, et on otsustanud loobuda Europark Estonia ostmisest, selgub konkurentsiameti teatest.

Liitumisele sai saatuslikuks asjaolu, et koondumise tulemusel oleks Tallinnas ja Pärnus koondunud ettevõtte kätte liiga suur turuosa. 2017. aastal oli Cityparki Tallinna turuosa 5–10 protsenti, Europargiga koos oleks see tõusnud 60 protsendi juurde. Pärnus olid turuosad küll väiksemad, kuid sealse parkimisteenuse korraldusest tulenevalt säilist oht, et nende turuosa oleks võinud tõusta ka 90–100 protsendini.

Koondumise negatiivne mõju turule oleks olnud märkimisväärne, konkurentide vähesuse tõttu toimuks pärast koondumist valikuvõimaluste oluline vähenemine teenuse ostjate seisukohast, tekiks suurem oht ettevõtjatevaheliseks kooskõlastatud tegevuseks, samuti suureneks koondumise kaudu Europargi võimalus mõjutada teenuse hinda ja muid tingimusi, leidis konkurentsiamet detsembri lõpus tehtud hinnangus.

Jaanuaris püüdis Leedu investeerimisfirma küll välja pakkuda meetmeid, kuidas tekkivaid konkurentsiprobleeme leevendada, kuid amet vastas selle peale, et Lords Asset Managemendi „võetavad kohustused ei ole piisavad konkurentsi kahjustumise ärahoidmiseks ning andis koondumise osalistele võimaluse pakutud kohustusi muuta", selgub menetluse lõpetamise teatest.

See on juba teine kord, kui konkurentsiameti menetluse käigus antud hinnangu peale ei hakka ettevõtte ostja ameti negatiivset otsust ära ootama ning loobub tehinguga jätkamist. Jaanuaris selgus, et konkurentsiamet hoiatas Prantsuse ettevõtte Consolis Groupi, et kui nad peaksid koonduma betoonelementide tootjaga TMB AS, siis tekiks turgu liigselt valitsev ettevõte. Consolis loobus selle peale laienemisest.