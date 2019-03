Eesti Energia tahab Läti koduklientidest kümnendikku

Enefit Läti kodukliendi segmendi juht Mārtiņš Vancāns pressiüritusel Riia keskturul. Foto: Eesti Energia

Eesti Energia müüb koduklientidele elektrit nüüd ka Lätis, pikemas plaanis on hõivata eraklienditurust 10 protsenti.

Läti on Eesti, Soome ja Rootsi kõrval ettevõtte neljas turg eraklientidele, teatas ettevõte.

Eesti Energia tegutseb Läti äriklienditurul Enefit brändi all juba 2006. aastast ning on saavutanud turul teise positsiooni nii elektri- kui ka gaasimüüjana.

Eesti Energia kontserni kliendikogemuse direktor Jüri Teemant ütles, et Enefit astub brändina Lätis sammu edasi. "Lühikese testmüügi jooksul sõlmitud sajad lepingud näitavad, et meie pakkumine on atraktiivne ja konkurentsivõimeline. Oleme tõsiseltvõetav alternatiiv hetkel turgu valitsevale Latvenergole, kellel on Läti avatud elektriturul endiselt 92 protsenti koduklientide turuosast," ütles Teemant. "Pikas plaanis on meie eesmärk saavutada 10protsendiline turuosa ning tekitada tõelist konkurentsi.“

Enefit lubab oma Läti klientidele pakkuda selget hinnakujundust, mis ei sisalda lisatasusid ega varjatud trahve. Kliendid saavad valida fikseeritud elektrihinnaga paketi ja börsihinnaga dünaamilise paketi vahel.

Praegu tegutseb Eesti Energia energiamüüjana lisaks Eestile ja Lätile veel Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis.