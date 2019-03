Reformile on mugav vana hea kolmikliit, EKRE kaotaks valitsuses näo

Valimised võitnud Reformierakonnale on mugavam naaseda partnerluse juurde Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega, kui minna võrdväärsesse valitsussuhtesse Keskerakonnaga, leidis Tartu Ülikooli politoloog Vello Pettai. Foto: Andres Haabu

Koalitsioonikõnelused on veel lapsekingades ja suletud uste taga tehtavaid poliitilisi liite on keeruline prognoosida, kuid EKREl on strateegiliselt mõistlikum protestil põhinevat toetust koguda opositsioonis, leidsid Äripäevaga suhelnud riigi- ja majandusteadlased.

„Mida me kommenteerime, kui veel ei tea, milline valitsus tekib?“ küsis Tartu Ülikooli majandusteadlane ja Eesti Panga nõukogu liige Urmas Varblane. Tema hinnangul on Ratase valitsuse võetud kurssi keeruline päevapealt ümber pöörata. „Eriti, mis puudutab üksikisiku tulumaksu vabastust – kuigi ma pole õiguslike detailidega kursis, pole seda kindlasti kerge poole aastaga muuta,“ ütles Varblane.