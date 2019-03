Kuidas küberpäti ees uks kinni lüüa?

Rünnakud ettevõtete pihta sagenevad. Foto: Scanpix/Panthermedia

Inimeste kasin digihügieen ohustab ka ettevõtteid, selgub seekordsest Kullafondi saatest.

Sellest, kuidas inimeste kehvad teadmised küberturvalisusest ettevõtteid ohustavad, miks firmad rohkem rünnatuke all on, et küberkuritegevus on lihtsaim viis kuriteo sooritamiseks ja kuidas küberpäti ees uks kinni lüüa, saab kuulda juba saatest.

Sel teemal räägivad EBSi magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saadet juhib Rivo Sarapik.

Saade jõudis esimest korda Äripäeva raadio kuulajateni 2018. aasta veebruaris.

Kuulake saadet "Kuidas küberpäti ees uks kinni lüüa" Äripäeva uuest podcast'ide keskkonnast.