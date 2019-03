Soome Posti plaanib osa tegevust Tallinna tuua

Foto: Posti veebileht

Soome postiteenuste firma Posti kavatseb Taloussanomate teatel osa kontoritöid Tallinna üle kolida.

Posti alustas jaanuari lõpus ametiühingutega läbirääkimisi 6000 töökoha üle. Posti eesmärk on kokku hoida 150–200 miljonit eurot kulusid järgmise kolme aastaga. Inimeste arv kahaneb maksimaalselt 236 võrra halduse ja teenuste valdkonnas.

Soome majanduslehe Taloussanomat teatel kavatseb Posti osa kontoritöid Tallinna suunata. Tööandja on seda plaani tutvustanud töötajatele, kelle töökohta see puudutab. Ajalehe teada on neid küllaltki suur hulk.

Posti Groupi majandus- ja finantsjuht Tomi Jansson ütles, et ettevõttel pole mingeid otsuseid veel tehtud.

Küsimusele, kas üks variant on tegevuse suunamine Tallinna, ta otseselt ei vastanud. „Nagu ütlesin, on see alles otsustusjärgus. Nii kaua, kui otsuseid pole, teeme seda, mida alati: proovime koos töötajatega leida parimad lahendused" ütles Jonsson.

Kas on võimalik, et töötajad hakkaksid tööle Tallinnas? „Meil on mitmesuguseid variante ja koos töötajate esindajatega proovime leida meile kõigile võimalikult hea plaani, mis töötaks kõige paremini.“

Te siiski ei ütle, et lehe käes olev informatsioon on vale? „Ma ei eita midagi ega ütle midagi, sest praegu on kõik alles planeerimisjärgus.“