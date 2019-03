Müller: vahet pole, kas Aasia või Euroopa investor

Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Hiina fond võib Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisse investeerida 15 miljardit eurot. Kui investor Raivo Hein viitab Hiina raha varjuküljele, siis Nordeconi juht Gerd Mülleri hinnangul ei ole raha päritolu oluline.

Eestis palju taristu suurprojekte ehitanud Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller hindas, et Tallinna-Helsingi tunneli rajamisest on asi veel kaugel, olgugi et Peter Vesterbacka eest veetav projekt sai hiinlaste fondilt Touchstone Capital 15 miljardit eurot.