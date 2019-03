Euroopa vaatab Vesterbacka tunneli poole murelikult

Peter Vesterbacka tutvustab Finesti arenguid. Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Peter Vesterbacka otsus kaasata Tallinna–Helsingi tunneli ehitamiseks Hiina investeerimisfond, mis seotud peamiselt Hiina uue siiditee projektiga, tekitab kindlasti rohkelt küsimusi Brüsselis, mis alates aprillist hakkab kõiki kolmandate riikide suurinvesteeringuid Euroopa Liidus eraldi monitoorima.

Touchstone Capital Group on tuntud kui Hiina uue siiditee projekti (One Belt, One Road) rahastaja: ettevõte juhib seal 100 miljardi dollarist fondi. Euroopas pälvivad Hiina ettevõtete otseinvesteeringud Euroopasse teravat tähelepanu, Siiditee projektiga seotud ettevõtted veel eriti.