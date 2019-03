Timo Tatar sai energeetika asekantsleriks

Energia Aastakonverents 2017 Foto: Raul Mee, Eiko Kink

Endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar saab uueks energeetika asekantsleriks.

Avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul nimetas majandus- ja taristuminister Kadri Simson uueks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsleriks Timo Tatari, teatas ministeerium.

„Lähiaja suurimad väljakutsed on seotud 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide poole liikumisega. Sihid on täna suuresti paigas, kuid nende saavutamine eeldab eri osapoolte ühist pingutust. Väljakutsed on ka põlevkivisektoris. Sektor on juba täna muutumises – toodame vähem elektrit ning rohkem vedelkütuseid. Riigi vaates on oluline, et see muutus ei ohustaks elektri varustuskindlust ning muutuste tulemusena paraneks põlevkivisektori lisandväärtus ja konkurentsivõime,“ ütles Tatar.

„Järjest suurem roll energeetikas on ka riikide vahelisel koostööl nii ühenduste rajamise, tootmisvõimsuste jagamise, strateegiliste projektide elluviimise kui ka taastuvenergia eesmärkide ühisel saavutamisel,“ lisas ta.

Siiani töötas Tatar MKMi energeetika osakonna juhatajana. Varem on ta ametis olnud Eesti Energias, Riigi Kinnisvara AS-is ja Fortum Termest AS-is. Tatar on ka elektri põhivõrguettevõtte Elering nõukogu liige.

Tataril on Tallinna Tehnikaülikooli soojusenergeetika magistrikraad.