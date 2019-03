Kallas: anname parima, et EKREIKE ei sünniks

Reformierakonna juht Kaja Kallas peab pingutama, et leida sobivat koalitsiooni. Foto: Andras Kralla

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles kolmapäeval pärast erakonna juhatuse koosolekut, et nad annavad endast parima, et praegust Keskerakonna initsiatiivil kombatavat kolmikliidu koalitsiooni ei sünniks.

Kallase sõnul välistab Reformierakond endiselt EKREga liidu loomise, kuid usinalt suheldakse kõigi teiste erakondadega, et neid ümber veenda. Ta täpsustas, et küsimus pole mitte selles, kas keegi teistest erakondadest tuleks Reformierakonda üle, vaid et nad lihtsalt ei vajutaks Keskerakonna, Isamaa ja EKRE loodavale valitsusele rohelist nuppu. "See on puhtalt nende südametunnistus, mida nad Eestiga teevad," ütles Kallas.