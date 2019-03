Paul: Kuidas tulla toime kallineva tarneahelaga?

Kuigi me pole kaugeltki mitte jõukaimate riikide hulka jõudnud, on Eestist saanud Euroopa hinnatõusuliider. Miks see nii on, kirjutab Sensei OÜ juhataja Illimar Paul 21. märtsi Äripäeva erilehes Tarneahel.

Seda põhjusel, et toodete tarbijani jõudmise teekonna, mida nimetatakse tarneahelaks, läbimise maksumus on kallinenud kiiremini kui mujal. Tarneahela kallinemise peamiseks nähtavaks põhjuseks on tootmissisendite, eelkõige energia (sh kütused), hinnatõus.