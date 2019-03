Wolt: Bolt teeb meie elu lihtsamaks

Wolti ei häiri, et sarnase nimega Bolt samas valdkonnas tegevust alustab. Foto: EERO VABAMÄGI, Eesti Meedia/Scanpix

Wolti Balti riikide üksuse juht Liis Ristal leiab, et Bolti (endise Taxify) sisenemine toidu tellimise ärisse on teretulnud uudis.

"Meil on väga hea meel, et toidu tellimise platvormi kategooriasse tuleb veel tegijaid juurde. See teeb meie elu lihtsamaks ja aitab kindlasti kategooria kasvule kenasti kaasa," märkis Ristal.