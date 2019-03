Raadiohommikus: kasulikud näpunäited investoritele

Mida tasub arvestada pikaajaliselt aktsiaturule investeerides ning milliste kiiksudega puutub investor kokku Soome kinnisvaraturule raha paigutades, räägib SEB Marketsi osakonnajuht Kristofer Vähi. Foto: Andras Kralla

Mida tasub arvestada pikaajaliselt aktsiaturule investeerides ning milliste kiiksudega puutub investor kokku Soome kinnisvaraturule raha paigutades? Neile küsimustele kuuleb vastuseid esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kus külalised on SEB Marketsi osakonnajuht Kristofer Vähi ja enam kui 10 aastat tagasi Soomes osa saarest ostnud ettevõtja Toomas Peek.

Hommikuprogrammi kolmas külaline on turunduskonverentsil Password aasta turundusteo tunnustuse pälvinud Leiburi kommertsdirektor Annika Oja.

Räägime ka koalitsioonikõneluste otsustavast nädalast.

Hommikuprogrammi juhivad Indrek Mäe ja Aivar Hundimägi.

10.05–10.15 "Argumenteeritud juhtimine". SpeakSmarti koolitaja ja moderaator Marleen Pedjasaar räägib sellest, millist rolli mängivad koosolekud, arutelud ja nende juhtimine ning ettevalmistamine juhtimises laiemalt. Saadet juhib Siim Vahtrus.

11.00–12.00 "Kuum tool". Esmaspäevases saates lahkavad päevakajalisi teemasid Fortumo üks juhte Andrei Dementjev ning majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi. Küsib ja tuba kütab Meelis Mandel.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas Eesti ühe suurema ja tähtsama ettevõtte, Eesti Energia juht Hando Sutter, kes räägib, kuidas ta töötab unistuste meeskonnas ning kuidas selline meeskond kokku panna. Samuti tuleb juttu sellest, milliseid juhtimisvigu on ta enda karjääris teinud, mida nendest õppinud ja kuidas juhib oma aega-tähelepanu.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub teadusele ja ettevõtlusele. Stuudios on Eesti Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare ning Milrem Roboticsi teadus- ja arendusdirektor Mart Noorma. Saates räägitakse teaduse rahastamisest, vajalikest muudatustest ning teadlaste ja ettevõtjate koostööst. Samuti annavad saatekülalised uuele valitusele nõu, mida tuleks teadusega ette võtta. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänaste lavajuttude salvestuskoht oli Gaselli Kongress. Pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet. Esimesena saab sõna superstaaride maaletooja Eva Palm, Live Nation Estonia peapromootor. Eva on naine, kes tõmbab Gaselli laval glamuurilt punase vaiba alt ja räägib, kuidas käivad asjad tegelikult.

Teises saatepooles räägib Andrus Vaarik, kes sel aastal lubas laval kapist välja tulla, sellest, mis on tegelikult tema edu saladus. See on ebakindlus. Kuidas ta selle enda kasuks tööle on pannud?

