ERRi juht Erik Roose lahkub ametist

Erik Roose (paremal) kohtumas Äripäeva juhi Igor Rõtovi ja Ekspress Grupi suuromaniku Hans H. Luigega. Foto: Andres Haabu

Eesti Rahvusringhäälingu juht Erik Roose otsustas ametist lahkuda.

„See on nüüd selline avalik saladus, aga tegelikult ei vaja Eesti Rahvusringhääling eraldi inimest, kes ERRi üldplaaniga tegeleks, eriti veel olukorras, kus selle ametikoha täitja pole osutunud võib-olla kõige kiiremaks ja krapsakamaks,“ kommenteeris Roose lahkumist ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann.

Veidemanni sõnul on ERRi tulud ja kulud pandud paika riigieelarvega, programmi sisu eest vastutavad ajakirjanikud ning seetõttu pole vaja eraldi inimest, kes kogu seda tegevust juhiks ja fokuseeriks.

„Tunnustan Erik Rooset tehtu eest. Ta on selline… noh, kõva keskmine, kõva keskmine töömees, aga kuna tal on lihtsam funktsioon, siis ma ERRi nõukogu juhina arvan, et ERRi juhatuse esimehe ametikoht võiks olla esimene, mis läheb nii-öelda robotiseerimisele," rääkis Veidemann.