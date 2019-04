Allikas: Seeder tahab rahandusministri kohta

Kui senimaani on räägitud, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei soovi valitsusse minna, siis Äripäevale teadaolevalt on olukord hoopis teistsugune – Seeder tahtvat endale rahandusministri kohta, kuna siis on kõige parem korraldada II pensionisamba reformi, mis on Isamaa olulisim punkt.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on üks variant rahandusministri kohale. Foto: Liis Treimann

Keskerakond, Isamaa ja EKRE on nüüdseks ministrikohad enam-vähem ära jaganud, kuid avalikkusele teevad nad nimed teatavaks alles laupäeval. Esmalt teevad esimehed erakondade volikogudele ministrikandidaatide ettepanekud ja seejärel luuakse nimed lukku. Ühe allika sõnul tahaks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rahandusministri kohta. Kas see aga ka õnnestub, ei ole veel teada.