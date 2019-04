Raadiohommikus: IKEA tuleku tagamaad

Cleveroni juht Arno Kütt räägib lahti koostöö Mainori kõrgkooliga ehk miks ja milliste ootustega investeerib pakirobotite tootja kõrgharidusse.

Reedeses hommikuprogrammis kommenteerib Colliers International Eesti partner Margus Tinno IKEA siia toomise tagamaid. Foto: Raul Mee

Märtsis selgitati välja Eesti parimad teenindajad. Mida peab tegema, et klient pingutust kõrgelt hindaks, ning kuidas saab ettevõtja paremat teenindust soodustada, sellest räägivad parimad ja Parima Teenindaja konkursi projektijuht Tairi Leis.

IKEA-l Eestisse laieneda aidanud Colliers International Eesti partner Margus Tinno avab veidi kaubandushiiu siia toomise tagamaid ning kaubanduspindade turu väljavaateid sel aastal.

Millised on Reformierakonna juhi Kaja Kallase võimalused Keskerakonna, EKRE ja Isamaa sündivat koalitsiooni nurjata, sellest räägib Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Uudistest tiine lõppeva nädala võtavad saates kokku Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv ja Aivar Hundimägi. Teeme juttu IKEAst, uuest riigikogust ja valitsuskoalitsioonist, Bill Browderist, Omnivast, TransferWise'ist, kodulaenuturust, rahandusministeeriumi värskest majandusprognoosist, presidendi Venemaa visiidist, Vopak E.O.S.-i müügist ja teistest päevakajalistest ning kuumadest teemadest.

12.00–13.00 "Metsamajanduse ABC". Metsamajanduskava puudumine võib ostja minema pelutada. Saate külalisteks on seekord AS Timber metsaspetsialist Helen Savi ja Metsaruum OÜ metsakorraldaja Ahto Täpsi. Metsaomaniku põhiülesanne on vajaduse korral oma metsa majandada, õigel ajal tellida metsamajanduskava ja omada ülevaadet metsaomaniku õigustest-kohustustest. Metsale võib anda lisaväärtust vääriselupaiga olemasolu ja sertifikaadid.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Seekord on külalisteks kinnisvarahindajad. Uurime, kui palju mänguruumi kinnisvara hindamisakti koostamisel hinna osas on, mil määral tõstab hinda kallis köögimööbel ja santehnika ning mis põhjustel võib akt jääda venima või hoopis väljastamata.

Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo elukondliku kinnisvara juhtiv kutseline hindaja Kertu Ehaviir ja Uus Maa Tartu kutseline hindaja Marko Laur. Saadet juhib Kristi Kool, saadet toetab Uus Maa Kinnisvarabüroo.

15.00–16.00 "Kullafond". Kuidas saada, mida tahad, ehk kuidas enda juttu ja soove veenvalt argumenteerida, sellest rääkis 2017. aasta sügisel eetris olnud saates Eesti kogenuim esinemis- ja argumenteerimisõpetaja ning Äripäeva Akadeemia koolitaja Margo Loor. Saatejuht Rivo Sarapik.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt http://raadio.aripaev.ee.