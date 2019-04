Soome kergitas kasvuprognoosi

Detsembris veel ennustas ministeerium Soomele majanduskasvu 1,5 protsenti. Foto: Andras Kralla

Soome rahandusministeerium kergitas pisut riigi majanduskasvu prognoosi, aga näeb selle juures ka suuri riske, kirjutab Kauppalehti.

Soome 2019. aasta majanduskasvuks ennustab ministeerium 1,7 protsenti, veel detsembris oli prognoos 1,5 protsenti. Järgmise aasta kasvuks prognoosis ministeerium 1,4 protsenti varasema 1,3 protsendi asemel.

„Soome majandus liigub edasi kõrgkonjunktuuri järellainetuses. Kasv aeglustub ja nii mõnedki näevad maailmamajanduses jahtumise märke. Praegu on keeruline aeg avaliku majanduse tugevdamiseks,“ ütles ministeeriumi juht Mikko Spolander.

2021. aasta kasvuks oodatakse 1,2 protsenti. „Keskpikas perspektiivis aastatel 2022–2023 aeglustub kasv allapoole 1 protsendi piiri,“ ennustas ministeerium Soomele.

Kasvu toetab tööhõive suurenemine ja eratarbimine, ministeeriumi ennustusel kasvab majapidamiste kasutuses olev raha heas tempos.

Riske näeb rahandusministeerium eelkõige väljaspool Soomet. Eriti kiiresti on halvenenud Euroopa kasvuväljavaated ja seal teeb muret just suurima majanduse Saksamaa nõrkus. Tänaste andmete järgi kahanesid tööstuse tellimused Saksamaal veebruaris 4,2 protsenti. See on juba neljas järjestikune languskuu ja suurim kahanemine kahe viimase aasta jooksul. Suurem osa Soome ekspordist on tööstustarvikud ja sisseseade ning Saksamaa on Soome suurim eksporditurg, kirjutab Kauppalehti.

Euroopa poolelt on riskikohad veel langusesse läinud Itaalia majanduspoliitika ja Brexitiga seotud ebakindlus.

Ministeeriumi hinnangul muutub Soome riigimajandus lähiaastail veel tugevamaks, aga pikas perspektiivis on tulevik tume, kui majanduskasv aeglustub ja rahvastik vananeb.

Soome riigi sissetulekute ja väljaminekute lõhe kasvab 4 protsendini SKPst ja ulatub ennustuste järgi aasta 2013 eelarve juures 10 miljardi euroni. Rahandusministeeriumi hinnangul on Soomel vaja riigi rahandust võimalustega kohandada 2 miljardi euro ulatuses. Ministeerium soovitab kulutusi kärpida ja nende kasvu piirata 500 miljoni euro ulatuses aastas.