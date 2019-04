Ministrikandidaadid said selgeks

Uus ja endine minister: vasakul tulevane majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning paremal endine minister Kadri Simson. Foto: Liis Treimann

Täna selgusid Isamaa, Keskerakonna ja EKRE loodava koalitsiooni ministrikandidaadid.

Spekulatsioone, kes võiksid uues valitsuses ministrid olla, on olnud igasuguseid ning variante üksjagu.

Täna said ministrikandidaadid aga lõplikult selgeks. Kui varem sahistati, et Jaak Madissonist saab siseminister, siis nii lõpuks siiski ei läinud. Samuti leiab uue valitsuse koosseisust Jüri Luige, kes ütles varem, et ei soovi EKREga valitsuses ministriametit pidada. Arvatult sai ministriks aga Tallinna nüüdseks endine linnapea Taavi Aas, kes hakkab kandma majandusministri portfelli.

Uue valitsuse ministrikandidaadid on:

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond)

Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa)

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa)

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa)

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa)

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa)

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond)

Haridusminister Mailis Reps (Keskerakond)

Regionaalminister Jaak Aab (Keskerakond)

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond)

Siseminister Mart Helme (EKRE)

Keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE)

Rahandusminister Martin Helme (EKRE)

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE)

Väliskaubandus- ja ITminister Marti Kuusik (EKRE)