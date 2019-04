Elanikud saavad teada Soodla polügooni plaanidest

Ivar Porni maja Pruunakõrvel jääb keskpolügooni ümber moodustatava uue ohuala sisse, mistõttu peab ta selle kaitseministeeriumile müüma. Maja on kuulunud Porni perele aastakümneid. Foto: Liis Treimann

Kaitseministeerium teavitab kaitseväe Soodla harjutusväljal või selle lähedal kinnisasja omavaid elanikke Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamise kavatsusest.

Harjutusvälja on vaja Eesti Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamiseks ja NATO liitlaste soomusüksustega koostöö harjutamiseks.

Äripäev kirjutas kuu aega tagasi loos "Sõjaks valmistumine: ministeerium ostab eramaid ja kodusid kokku", et kaitseväe kümnetesse miljonitesse ulatuvad investeeringud keskpolügoonile ajavad sõna otseses mõttes osa kohalikke elanikke oma kodust minema ja et osa elanikke püüab selle vastu võidelda.

Kirjutasime, et maade kokkuost on kohalikesse elanikesse tõrksust külvanud. Pahameelt ei tekita mitte niivõrd fakt, et kinnistud tuleb müüa, vaid kaitseministeeriumi kesine suhtlus kohalikega. Keskpolügooni ümber toimuvat jälgiv Tapa elanik Alar Teras rääkis, et on ohualades maade võõrandamise küsimuses suhelnud kahe maaomanikuga. „Mõlemal juhul on maaomanikud minu käest teada saanud, et nende kinnistud jäävad keskpolügooni ohualasse,“ ütles Teras, kes kuulub ka Tapa vallavolikokku. „Ühel juhul oli kaitseministeerium tellinud juba mitu kuud varem eraomanikule kuuluval kinnistul metsa hindamise, enne kui omanik sai teada, et tema kinnistu jääb ohualasse,“ rääkis ta.

Ministeerium andis täna teada, et Soodla harjutusvälja pindala on umbes 5865 hektarit ja ala välispiiri pikkus on ligikaudu 32 kilomeetrit. Harjutusvälja täpne piir määratakse riigi eriplaneeringu koostamisel.

Planeeringuga kavandatakse laske- ja õppeväljad, teed ning muud rajatised, mis on vajalikud riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks. Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise eesmärk on täpsustada harjutusvälja välispiiri kulgemine, määrata Koitjärve külas Soodla harjutusväljast välja jääva põhja-lõuna-suunalise tee asukoht ning Soodla harjutusvälja ja kaitseväe keskpolügooni vaheliste ühendusteede asukohad. Kogu planeeringuala suurus, sh harjutusväli ja võimalikud ühendusteed, on umbes 7390 ha.