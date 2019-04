Maailma tippinvestori salarelv – meele treenimine

Meeletrennist lõikavad kasu nii loojad, ettevõtjad kui juhid. Foto: Wavebreakmedia ltd

Maailma edukaimaks investoriks nimetatud Ray Dalio on öelnud, et tema edu põhineb ühel – oma meele treenimisel.

“Meditatsioon on minu edule kaasa aidanud rohkem kui miski muu," ütleb maailma suurima riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio. Ligi pool sajandit mediteerimisega tegelenud Dalio paistis kümnend tagasi silma sellega, et nägi ette 2008. aastal lahvatanud kriisi ja suutis ühena vähestest kriisi puhkedes tulu teenida.

Lisaks investoritele nopivad meeleharjutuste ehk mediteerimise vilju tipptegijad erinevatelt elualadelt, näiteks geniaalsed loojad David Lynch või Martin Scorsese, Ühendriikide sõdurid, maailma mainekamate firmade Google'i, Apple'i ja Nike' töötajad, koolilapsed, tippsportlased, näiteks Lebron James.

Värskes saates Juhtimislabor tuleb juttu sellest, mis on meel ja kuidas seda treenida ning miks need need harjutused on kasulikud ka siis, kui tundub, et elus on kõik hästi. Saates on külas kliiniline psühholoog ja heatahtlikkuse harjutuste õpetaja Anni Kuusik ning meeleharjutuste praktiseerija ning ettevõtja Jaan Kruusma.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Saates tuleb juttu ka kahest äsja eesti keelde tõlgitud meele- ja meeletreeningu raamatust - "Meele aeg" ja "Mediteerimise teadus". Samuti on Ray Dalio teos "Põhimõtted" ilmunud äsja eesti keeles.

Kuula saadet Juhtimislabor meele treenimisest Äripäeva raadio kodulehelt siit.