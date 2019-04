Raadiohommikus: uus valitsus pakub lahjat maksukokteili

Oodatud suunamuutus maksupoliitikas jäi olemata, kirjutas PricewaterhouseCoopersi maksuosakonna juht Hannes Lentsius sel nädalal. Miks ta seda arvab, kommenteerib Lentsius esmaspäevases hommikuprogrammis. Foto: Erakogu

Uue valitsuskoalitsiooni maksupoliitikat puudutav kokkulepe jätab tagasihoidliku mulje ning oodatud suunamuutus jäi olemata, ütles PricewaterhouseCoopers Eesti maksuvaldkonna juht Hannes Lentsius. Milline on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliidu kavandatavate maksumuudatuste mõju ja mida oleks vaja Eesti maksuseadustes kõige kiiremini muuta, sellest räägib Hannes Lentsius esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask aitab kuulajatel mõista, mis ootab pühapäeval toimunud valimiste järel ees soomlasi ning börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga räägime sellest, millele tuleks pöörata tähelepanu kvartalitulemuste avaldamise hooaja eel.

Esmaspäevane Äripäev juhib tähelepanu sellele, et pealinna koolides on ühe lapse päevaseks toidukuluks arvestatud 1,34 eurot. Küsime loo autorilt Katariina Krjutškovalt, kas see summa näitab pealinna koolide toitlustamisega tegeleva ettevõtja nutikust või Tallinna linnajuhtide hoolimatust.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Otsesaates debateerivad võõrtööjõu temaatika üle Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juht Raivo Rand ja EKRE liige, ajaloolane Jaak Valge.

Kas võõrtööjõuga on häda selles, et teda on liiga vähe, või on Ukrainast, Venemaalt ja mujalt ajutiselt ja pikaajaliselt Eestisse rändavaid töötajaid hoopis liiga palju? Raivo Rand on kaitsnud esimest, Jaak Valge aga teist positsiooni.

Saates tuleb jutuks, milliseid muudatusi võib võõrtööjõudu puudutavas poliitikas kaasa tuua uus koalitsioon. Saadet juhib Jaanus Vogelberg.

12.00–13.00 „Juhi jutud“. Aasta tagasi Alexela Oili uueks pealikuks saanud Maria Helbling hakkas selle sammuga senise 30 inimese asemel juhtima 300 inimest. Temaga tuleb saates juttu sellest, mis selle muutusega tema elust igaveseks kadus, kuidas saada teistest varem suurte ettevõttete juhiks, kuidas panna inimesed vastutama ja miks on hea juht raske olla ning paljust muust. Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Äritehnoloogia saade“. Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on tänapäeva äritegevuses üha enam kasvanud. Mis juhul tasub lahendada IT-küsimused oma vahenditega ning millal on mõistlik IT-haldus teenusena sisse osta, räägivad Santa Monica Networksi tehnoloogiajuht Erki Kimber ja Elisa ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Esimesena kõneleb Risto Mäeots – Eesti 2017. aasta edukaima ettevõtte Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse esimees. Mäeots on ennast mehhaanikust pea 100 miljoni eurose käibega ettevõtte juhiks töötanud. Sedasi on ta imeline näide, mis lööb segamini arvamuse, et Y-põlvkond ei viitsi sihikindlalt tööd teha.

Teises saatepooles kõneleb Rait Ratasepp – 20kordne ultratriatleet, maailmameister. Rait läbis 20 päevaga 76 kilomeetrit ujudes, 3600 kilomeetrit rattal ja 844 kilomeetrit joostes. Jah, ta jooksis ajaga võidu füüsiliselt – aga gasellid läbivad ka maratoni. Rait on mees, kes toob lavale loo eesmärkide seadmisest ja nende saavutamisest!

Saade on salvestatud Gaselli kongressil.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt https://raadio.aripaev.ee.