Elektri hind langes oodatust enam

Kosunud veevarud Põhjamaade reservuaarides toovad elektri hinnale leevendust. Foto: TAIRO LUTTER, Postimees/Scanpix

Märtsis elektri 40 euroni langenud börsihind tuli analüütikutele üllatusena, aprillikuised külmad võivad hinnalanguse küll tasa teha, kuid tarbimine suuremat tõusu ei luba.

"Märtsi alguses ootasime kuu keskmiseks elektri hinnaks ligikaudu 45,4 eurot megavatt-tunni eest, kuid ilusa ilma ja paranenud hüdroreservide tõttu kujunes hind mõnevõrra madalamaks," märgib Eesti Energia turuülevaates.

Põhjamaades tõusis hüdrobilanss märtsis pea 10 teravatt-tundi, põhjuseks lume sulamine sealsetes mägedes ning ka vihmasadu.

Võrreldes veebruariga langes elektri hind Eestis 15,2% ehk 40,10 euroni megavatt-tunni eest, Soomes 14,5% ehk 40,01 euroni, Lätis 15,3% ehk 40,07 euroni ja Leedus 14,9% ehk 39,99 euroni megavatt-tunni eest.

"Samas avaldab elektri hinnale endiselt survet kasvav CO 2 -kvootide turg, mis on Brexiti-eelses segaduses ärevas olukorras. Nimelt on võimalik, et Suurbritannia astub välja ka Euroopa kvooditurult, ning see võib põhjustada turul kvootide ülejäägi ja viia seeläbi hinna alla," hoiatas energiafirma.

Tulevikutehingute põhjal prognoositakse aprilliks keskmise elektri hinna mõningast langust. "Samas on saabunud külmalaine tõttu kuu esimese 12 päeva tegelik keskmine elektrienergia hind 42,23 eurot megavatt-tunni eest," märgib energiafirma. Hinnatõusu aitab aga kontrolli all hoida tarbimise märgatav langus.

Nafta hind kasvas 4 protsenti

Toornafta hind jätkas märtsis stabiilset tõusu. Kuu keskmiste hindade võrdluses kujunes hinnatõusuks 4 protsenti, mis tegi märtsi keskmiseks hinnaks 67,03 dollarit barreli eest. Kuu sulgemishindade võrdluses tõusis märtsis toornafta barreli hind 3,6 protsenti ehk 68,39 dollarini. Nafta hind püsis Eesti Energia hinnangul tõusval teel tänu OPECi lubadusele suurendada tootmispiiranguid ning Venezuela ja Iraaniga seotud mure tõttu.

Gaasi hind aga märtsis langes. GasPooli hind langes 12,5 protsenti ehk 16,15 euroni megavatt-tunni eest ja TTFi hind 13,4 protsenti ehk 15,65 euroni megavatt-tunni eest. Gaasi hinna languse põhjustasid soojenev ilm ning hooaeg, mis langetab oluliselt nõudlust gaasi järele.