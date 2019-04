Raadiohommikus: Ukraina koomikust riigipea seljatagune

Ukrainas valiti riigipeaks televisioonis presidenti kehastanud koomik Volodõmõr Zelenskõi, kuid üllatusvõitja selja taga seisavad Ukraina oligarhid, kes võivad tulevase presidendi poliitikat aktiivselt suunama hakata. Foto: Scanpix

Hübriidsõjast Venemaaga räsitud Ukrainas valiti riigipeaks televisioonis presidenti kehastanud koomik Volodõmõr Zelenskõi, kes lubab korraldada riigis ulatuslikke reforme, kuid mis kõige tähtsam, taastada rahva usk riigivõimu.

Samas seisavad üllatusvõitja selja taga Ukraina oligarhid, kes võivad tulevase presidendi poliitikat aktiivselt suunama hakata. Zelenskõi taustajõude tutvustab Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Lisaks räägime uuest nutirakendusest, mis on juba enne lansseerimist tituleeritud õigusvaldkonna Uberiks, ning tutvustame sel aastal Negavati konkursi finaali pääsenud säästlikke äriideid.

Stuudios on saatejuht Allan Rajavee ja uudistetoimetaja Eliisa Matsalu.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Kuidas on muutunud viimase kümmekonna aasta jooksul ettevõtete ärimudelid, peatudes eelkõige iduettevõtetel. Räägime sellest, millised on punased lipud, mis näitavad, et idufirma pole jätkusuutlik, ja vastupidi, mis on positiivsed indikaatorid. Samuti anname nõu alustavatele iduettevõtetele, kuidas eristuda tuhandete konkurentide seas investoritelt raha saamiseks, mis küsimusi peaks endale esitama ning millised on head näited, kellelt õppust võtta. Külas on investor Madis Müür ning konsultatsioonifirma Grant Thornton Balticu äriarenduse juht Olle Tischler. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 "Ideest kasumini". Viis aastat tagasi sündis elektrijalgrataste tootja Ampler Bikes, mis kasvas mitme miljoni eurose käibega ettevõtteks. Saates räägib ettevõtte üks asutaja ja juht Ardo Kaurit, kuidas ekspordile keskendunud Eesti tootja vahendajateta otse kundele müüb, kuidas digikanalites oma toodetega pildile saada ja miks tasub väikeettevõttel laienemiseks raha koguda ühisrahastusest ning miks rahanappus ettevõttele hea on. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saate podcast'ile on Äripäeva raadio kodulehel lisatud ka ettevõttesse investeerinud Madis Müüri kommentaar, millega Ampler investoreid rõõmustab.

13.00–14.00 "Energiatund". Saates tuleb juttu megatrendist ehk keskkonnasäästlikumast kütusest, veeldatud maagaasist (LNG), mis annab lisaks keskkonnasäästule ka olulise kokkuhoiu näiteks transpordis. Alexela juhatuse liige Alan Vaht räägib, mis muutused uute kütuste kasutuselevõtuga nii tarbijatele kui ka müüjatele kaasnevad ja millal hakkab tööle Alexela LNG-terminal Paldiskis. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Tööjõuturul on esindatud kolm generatsiooni (X, Y ja Z), kes kõik ootavalt oma töölt ja juhilt erinevaid asju, mistõttu vajavad nad ka täiesti erinevaid juhtimisvõtteid. Saates räägivad koolitajad Signe Valsberg ja Kati Tikenberg põlvkondade erinevustest väärtuste kaudu ehk mis on põlvkondadele oluline ja kuidas neid teadmisi juhtimises ära kasutada. Saatejuht on Keit Ausner.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.