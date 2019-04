Raasiku Elekter sai uue juhi

Raasiku Elektri uus juht Rasmus Nõupuu. Foto: Raasiku Elekter

Elektrikilpide tootja Raasiku Elekter tegevjuhiks saab Rasmus Nõupuu, kes valiti 70 kandideerija seast.

Sellest nädalalast asub Raasiku Elektri uue tegevjuhina ametisse Rasmus Nõupuu, kes liitus meeskonnaga 2018. aasta viimases kvartalis ning juhtis seni peamiselt lehtmetalli puudutavaid projekte Eestis ja välismaal, teatas ettevõte Tööstusuudistele.

Kokku laekus uue tegevjuhi konkursile ligi 70 avaldust, mis on ettevõtte nõukogu teatel rohkem kui eelmisel konkursil, mil uueks juhiks valiti Kristo Kaugija. Raasiku Elektri nõukogu otsustas uue tegevjuhi valida ettevõtte seest, sest ettevõtet tundval juhil on parem tunnetus nii finantsilises mõttes kui ka tulevikku silmas pidades.

Raasiku Elektri senine tegevjuht Kristo Kaugija teatas märtsis, et lahkub ettevõttest. Kaugija andis juhtimise üle 22. aprillil ja tema viimane tööpäev on 30. aprill, kirjutas ettevõte kodulehel. Kaugija ütles hiljuti, et ei avalda edasisi plaane, kuid kinnitas, et jääb tööstussektorisse.

Pikemalt veebiküljel tööstusuudised.ee.