Eesti kütusevaru hoidja: Poola naftablokk võib mõjutada hinda

AS Eesti Vedelkütuse Agentuuri juht Priit Enok avaldas lootust, et Vene naftatarnete lakkamine läbi Družba torujuhtme ei mõjuta Eesti turgu, kuna tiheda konkurentsiga kütuseturul kasutatakse ära kõik müügi võimalused. Foto: Raul_Mee

„Küsimus võib olla hinnas, aga kauba defitsiidi tekkimist ma ei usu,“ selgitas Eesti Vedelkütuse Agentuuri juht Priit Enok olukorda, mis võib Eesti kütuseturul tekkida siis, kui Poola ettevõtte otsus peatada Vene naftatarned jätab Saksamaa ja Poola rafineerimistehased kuivale.

„Eks see tänane uudis pani mõtlema, sest see on vägagi kuum puder,“ tunnistas Enok. Tema hinnangul langeb Poola ettevõtte Perni otsus peatada Družba torujuhtme vahendusel Vene toornafta tarned maailmaturul toimuvate sündmuste mustrisse. „Näiteks USA otsus keelata Iraani naftatarned ja on muud teated turupingetest. See muster teeb natuke ettevaatlikuks,“ ütles Enok.