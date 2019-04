Üks asi, mida Munger Buffetti puhul imetleb

Warren Buffett ja Charlie Munger (tagaplaanil). Foto: EPA

Ei ole kahtlustki, et Charlie Munger ja Warren Buffett on ärimaailma ühed parimad partnerid. Nad on töötanud koos juba 40 aastat ning legendaarsetel investoritel on üksteise suhtes tekkinud suur austus ja vaimustus.

Berkshire Hathaway asejuht Munger ütleb, et Buffettil on üks iseloomuomadus, mis on tema hinnangul eriti väärtuslik. Selleks on Buffetti võime olla “eluaegne õppimismasin”.