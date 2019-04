Raadioprogramm: erimeelsustest ja töömuredest

Kolmapäeval saab Äripäeva raadiost kuulata nelja saadet.

Päeva esimeses saates "Triniti eetris" on üheks saatekülaliseks investor Riivo Anton. Foto: Andras Kralla

11.00–12.00 "Triniti eetris". Teeme selgeks, kuidas lahendada osanikevahelised erimeelsused enne, kui need tekivad – ehk räägime, mida osanike lepingus kokku leppida saab ja tasub. Stuudios on Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu ning ettevõtja ja investor Riivo Anton juhtivast Kesk- ja Ida-Euroopa konsultatsiooniettevõttest Civitta ja ingelinvestorite fondist United Angels VC. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Saate külaline on Kirill Gorškov, kes on töötanud metalltööstusettevõttes ja energeerikaettevõttes tööohutuspetsialistina. Tihtipeale ei saa ka ettevõtte juhtkond aru, miks tööohutus on oluline – mitte ainult töötajatele, vaid ka ettevõttele endile. Kirilli jaoks on aga tööohutus südameasi ning peamiseks väljakutseks ta peab inimeste mentaliteedi ning oma ellu ja tervisesse suhtumise muutmist.

Mis tööohutusnõuded on Kirilli arvates vajalikud ning mis tunduvad absurdsetena? Mis on kõige tõsisemad rikkumised, mida tehakse energeetikas ja tööstuses? Kuidas ta ise leevendab tööstressi? Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 "Kullafond". Tõenäoliselt on enamik inimesi kogenud, kuidas töömõtted ei taha meid lahti lasta – ei õhtuti, nädalavahetustel ega ka mitte puhkuse ajal. Seekordne saade keskendub ületöötamisele, juttu tuleb läbipõlemisest ja sellest, kuidas pea pärast tööpäeva lõppu töömõtetest tühjaks saada ja natuke ka oma mõtteid kuulda. Stuudios on külas psühholoog Rita Rätsepp, kellega arutleme neil keerulistel teemadel. Uurime, missuguseid väsimuse märke tuleks tähele panna, et läbipõlemist ennetada, mida ette võtta ja kuidas käituda, kui läbipõlemine on käes. Kuidas hakata taas iseennast austama ja väärtustama ning kuidas öelda ei üle jõu käivatele kohustustele. Kullafondi kuuluvat saadet "Töö ja palk" juhib Helen Kõrgesaar.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Rahapesu tõkestamise meetmed kipuvad ettevõtja muredega üksi jätma, sest teenusepakkujad – audiitorid, raamatupidajad, pangad – peavad väga hoolega välja selgitama ettevõtja tausta ja eesmärgid, mille tõttu ta ehk ei julgegi enam nende teenuseid kasutada, kartes tahtmatult kahtluse alla sattuda. Ka teenusepakkuja võib olla lausa sunnitud oma kliendist rahapesu tõkestamise bürood teavitama, kui mõned andmed kas või väiksemagi kahtluse tekitavad.

Kuidas uutes oludes hakkama saada ja millised võimalused on pankadel ning teenuseosutajatel nii, et seadused täidetud ja rahapesu tõkestatud, sellest kõnelevad maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja LHV panga rahapesu tõkestamise üksuse juht Aivar Paul. Vestlust suunavad Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Kai Koks.

