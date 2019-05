Venezuelas kisub tõsiseks konfliktiks

Venezuelalased toetavad oma riiki kõikjal: fotol Costa Rical elavad venezuelalased, kes on tulnud tänavatele, et näidata, mida nad arvavad kodumaal toimuvast. Foto: Reuters/Scanpix

Pinged kahe võistleva valitsusega Venezuelas koguvad hoogu ning pealinnas Caracases on puhkenud vägivaldsed kokkupõrked.

End tänavu jaanuaris Venezuela ajutiseks presidendiks nimetanud parlamendispiiker Juan Guaidó on öelnud, et käimas on Maduro presidendi kohalt mahavõtmise viimane faas. Ta on kutsunud inimesi üles kõikjal riigis end toetama. “Operatsioon “Vabadus” on alanud!” skandeeris Guaidó, kelle firmamärk on tume ülikond ning valge triiksärk.