Krüptoraha saab päitsed pähe

Rahandusminister Martin Helme lubas krüptorahade sektorile päitsed pähe panna Foto: Tanel Meos

Krüptorahadega seotud teenuste lubade välja andmise kord läheb karmimaks ja kallimaks, sest riik soovib tõrjuda rahapesuohtu.

Valitsuses heaks kiidetud eelnõu läheb keerulisemaks nii krüptoraha ostmise kui selle hoiustamise teenusepakkujatele lubade väljastamine. Rahandusminister Martin Helme sõnul on tegemist olulise sammuga rahapesu tõkestamisel krüptovaldkonnas, mis ei tohi aga kindlasti viimaseks jääda.

„Oleme pangandussektorist oma valusa õppetunni saanud ja peame nüüd tegelema uute rahvusvaheliste riskidega, millest krüptorahaga seonduv on üks olulisemaid,“ ütles Helme ministeeriumi teate vahendusel.

Eelnõu kohaselt hakkab rahapesu andmebüroo virtuaalvääringu tegevusloa menetlemisel kontrollima ettevõtte juhatuse liikmete tausta ja sobivust, sealhulgas laitmatu maine olemasolu. Samuti peavad eelnõu kohaselt ettevõtte registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht asuma Eestis. Juhul kui tegemist on välisriigi ettevõttega, peab ta tegevusloa taotlemiseks Eestis avama filiaali.

Lisaks tõstetakse muudatuse kohaselt virtuaalvääringu tegevusloa riigilõiv 345 eurolt 3300 eurole. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise menetlus pikeneb 30 tööpäevalt kolme kuuni.

Rahandusminister rõhutas, et muudatuste eesmärgiks pole kindlasti lõpetada Eestis krüptovääringutega kauplemine. „Küll aga peame seda valdkonda oluliselt rohkem korrastama, et ennetada ja tõkestada rahapesuga seonduvaid ohtusid.“

Virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba tuleb taotleda juhul, kui ettevõte soovib pakkuda virtuaalvääringu vahetamist raha vastu või vastupidi. Virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusluba aga juhul, kui ettevõte soovib pakkuda klientidele virtuaalvääringu hoidmisteenust.

Virtuaalvääring on digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida kauplejad aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend.

Ettevõtetel, kellel on juba tegevusluba olemas, on aega käesoleva aasta 31. detsembrini, et viia oma tegevus seaduse nõuetega kooskõlla ja esitada rahapesu andmebüroole täiendavad andmed.