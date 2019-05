President nimetas ametisse Eesti Panga uue presidendi

Foto: Liis Treimann

President Kersti Kaljulaid nimetas täna ametisse Eesti Panga uue presidendi, kelleks on panga senine asepresident Madis Müller.

Madis Mülleri esimene tööpäev Eesti Panga presidendina on 7. juunil.

13 fotot Foto: Liis Treimann

Eesti Panga ja selle presidendi roll on varustada meid sõltumatu ekspertiisiga riigirahanduses toimuva kohta ning näha seda, mis tuleb kurvi taga ja meie mõjutab, ütles president Kersti Kaljulaid täna Kadriorus Madis Mülleri ametisse nimetamisel, seisab pressiteates.

Kaljulaid lisas, et Eesti Pank ei tee küll majandus- ega eelarvepoliitikat, aga kindlasti on keskpangal ja selle presidendil roll selles, et muuta riigirahanduse- ja majandusteemalisi debatte sisukamaks ja kvaliteetsemaks.

Eesti Panga presidendi ametiaeg on seitse aastat ja see on ühekordne.

Madis Müller on töötanud Eesti Panga asepresidendina alates 2011. aastast, enne seda oli ta aastatel 2006–2011 firma International Finance Corporation (IFC) portfellijuht, tegeledes aktsiainvesteeringutega.

Perioodil 2003–2006 töötas ta Maailmapanga juures Põhjamaade-Balti valijaskonna tegevdirektori nõuniku ja vanemnõunikuna. Varem on ta töötanud ka pea- ja rahandusministri majandusnõunikuna ning konsultandina. Alates 2014. aastast on ta ka Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu (SSM) nõukogu liige.

Ta on alates 2011. aastast ka Eesti Panga esindaja erinevates rahvusvahelistes foorumites, sealhulgas Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee, Euroopa Keskpanga turu infrastruktuuride kõrgetasemeline töörühm, euro jaemaksete nõukogu ja Põhja-Balti valijaskonna rahandus- ja finantskomitee Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF).

Mülleril on USA George Washington University juures magistrikraad rahanduses, mille ta sai 2006. aastal. 1999. aastal lõpetas ta rahvusvahelise ärijuhtimise, panganduse ja rahanduse eriala Estonian Business Schoolis. Tal on ülemaailmne Financial Risk Manager (FRM) litsents ning ka Chartered Financial Analyst (CFA) litsents.