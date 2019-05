Raskustes lihatööstus koondas paarsada töötajat

Tootmine Rakvere Lihakombinaadis, tööstuse emafirma teatas sadade kontoritöötajate koondamisest Foto: Postimees/Scanpix

Rakvere lihatööstuse emafirma Soome HKScan koondas kulude kokkuhoiu eesmärgil 184 töötajat, teatas ettevõte börsile.

"Meie põhiline eesmärk on tugevdada majanduslikku seisu. Ülekontserniliste läbirääkimiste tulemusel tugevdatakse organisatsiooni ning parandatakse kuluefektiivsust," ütles HKScani tegevjuht Tero Hemmilä.

Veebruaris alanud läbirääkimiste tulemusel vähenes kontoritöötajate ja juhtkonna liikmete arv kogu kontsernis. Ühtekokku koondati 183 töökohta, sealhulgas Rootsis vähenes töökohtade arv 69 võrra. Kontoritöötajaid on kontsernil pea 1200.

Ühtekokku loodab kontsern selle abil kokku hoida 10 miljonit eurot aastas. Muutust on märgata alates 2019. aasta viimasest kvartalist.

HKScan sai eelmisel aastal 47,5 miljonit eurot ärikahjumit, sellest 36 miljonit eurot langes Rauma kehvalt käivitunud broilerivabrikule. Nüüd on ettevõtte käivitanud 40 miljoni eurose säästuprogrammi. Lihatööstuse kohta on räägitud, et ollakse valmis ka mingeid üksuseid müüma.

HKScanil on Balti riikides kolm tootmisüksust. Eesti Rakvere lihakombinaat, kus töötab 780 inimest, Tabasalu linnutööstuses töötab 190 inimest, lisaks kuulub Talleggile kümmekond linnukasvatust. Lätis asub HKScani tootmisüksus Jelgavas ja seal saab tööd 115 inimest.