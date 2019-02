HKScan valmistub mõnda üksust müüma

Talleggi Tabasalu tootmine. Foto: Andres Haabu, Postimees/Scanpix

Rakvere lihakombinaadi emafirma HKScan jätkab ka seda aastat kahjumis, millest pääsemiseks läheb ettevõtte juhi Tero Hemmilä sõnul vaja lisainvesteeringuid, kirjutab Kauppalehti.

„Kui äritegevuse parandamisest ei piisa, võib ettevõte pöörduda omanike või rahastajate poole või kaaluda osa äriüksuste müüki,“ ütles HKScani tegevjuht Tero Hemmilä.

Rahastajate usaldus võlgades firma vastu tuleb tagasi alles siis, kui ettevõtte tulemus pöördub positiivseks, arutleb leht. Ettevõtte peaomanikul 2000 lihatootjat koondaval ühistul LSO pole raha, sest see sõltub täielikult HKScani makstavast dividendist, mida nüüd ei tule.

Kauppalehti kirjutab, et lihatööstuse alal peetakse tõenäoliseks, et HKScan peab mingi osa oma ärist müüma. Eeskuju annab siin Eestiski esinatud lihakontsern Atria, kes uurib kahjumliku Venemaa äri müügivõimalusi.

HKScan on oma Poola tegevuse juba müünud ja rahagi ära kulutanud, Järel on Baltimaad, mis tähendab kahte tehast Eestis ja ühte Lätis, samuti Taani ja Rootsi. Ostja võiks ju leida, aga kahjumid kahandavad hinda, kirjutab leht. Kõige vähem raha saaks Taani broileritehase, kõige rohkem Rootsi Scani eest. Müügivõimalusi kaalutakse, aga protsess pole veel aktiivne.

Kodumaistest ostjatest tuleb Soome ärilehe hinnangul kõne alla Atria, kes võiks näiteks Venemaa äri müügist saadava rahaga osta HKScani Balti äri. Rootsi Scan Atriale ei sobinud, lisab leht. Ettevõttele Danish Crown Scan meeldis, aga selle tehingu katkestasid HKScani rootslastest omanikud.

Hemmilä hoiab avatuna ka võimaluse, et HKScan ja Atria ühendavad oma tapamaja- ja lõikamisteenuse. „Ideena võimalik, kui see aitab väikese kasumlikkusega liha valdkonda ja konkurentsiamet seda lubab.“

Paarikümmet lisamiljonit hädasti vaja

HKScan sai eelmisel aastal 47,5 miljonit eurot ärikahjumit, sellest 36 miljonit eurot langes Rauma kehvalt käivitunud broilerivabrikule. „Kogu energia on nüüd kassavoo positiivseks pööramisel,“ ütles Hemminen.

Kõige tähtsam asi on Rauma broilerivabrik. Ettevõttes läheb liiga suur osa broilerist siiamaani jäätmeteks, selle muutmiseks on vaja lisainvesteeringuid. Praegu uuritakse, kui palju. Spetsialistide hinnangul võib tehase rajamiseks juba kulunud 120 miljonile eurole juurde tulla veel 20.

Hemmila kiirustab tagant ka organisatsiooni uuendamist. Soomes on tehaste töötajaskonda juba vähendatud. Järg on jõudnud teiste riikide kätte, sest balti üksused ja Taani on samuti kahjumlikud. Kärpimine läheb edasi, sest vajalikust 40 miljonist eurost on 20 veel puudu.

Septembris algasid Rakvere lihatööstuses ehitustööd, mille käigus laiendatakse praetoodete osakonda ligi 2000 m² suuruse juurdeehitusega. Kokku investeerib HKScan sel aastal Rakvere lihatööstuse praetoodete osakonda 8 miljonit eurot.

HKScanil on Balti riikides kolm tootmisüksust. Eesti Rakvere lihakombinaat, kus töötab 780 inimest, Tabasalu linnutööstuses töötab 190 inimest, lisaks kuulub Talleggile kümmekond linnukasvatust. Lätis asub HKScani tootmisüksus Jelgavas ja seal saab tööd 115 inimest.

Ka Atrial on Eestis tootmine. Sellele kuulub kokku seafarmi, ettevõte kasutab kaubamärke Maks & Mooritsa, Wõro ja VK.