Maksuamet: kasvas ümbrikupalga saajate arv

Ümbrikupalga saajate arv 2018. aastal kasvas. On aga ka näha, et rahulolematus ümbrikupalkadega on töötegijate seas viimasel kolmel aastal järjest süvenenud, kommenteeris maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun.

Maksu- ja tolliameti jaoks on tema sõnul ümbriku­palga probleemi lahendamine kõige suurem prioriteet, kirjutas erileht Vastutustundlik ettevõtlus. Seda kahel põhjusel. Ühest küljest moodustab tööjõumaksude maksmata jätmine üle poole varimajandusest ehk laekumata jäänud maksudest. Teisalt on tegemist kõige ulatuslikuma maksuprobleemiga, millega paljud töötajad otse või kaudselt ise oma elus kokku puutunud on.