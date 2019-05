Üks asi, mida Richard Branson teeks aina uuesti

Richard Branson Foto: Shutterstock

Edu ei sõltu alati strateegiast. See ei sõltu ainult ka sellest, millised on sinu teadmised. Edu puhul on võtmetähtsusega võime suurelt mõelda ja unistada, kirjutab portaal Inc.com.

Suurelt mõtlemise tagajärg on tihtipeale innovatsioon ja loovus. See inspireerib meid avastama asju, mis esmapilgul tunduvad võimatud. See viib inimesed kuu peale ning autosse, kus rooli keerama ei pea. Inimesed, kes unistavad, muudavad asjad võimalikuks. Näiteks Richard Branson soovib, et ta oleks veelgi rohkem unistanud.