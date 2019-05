Väliskaubanduse minister välisvisiitidel inglise keelt ei räägi

Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo kavatseb oma ametiaja jooksul käia välismaal nii vähe kui võimalik, kuid kui tõesti peab minema, siis räägib ta seal ainult eesti keeles, kirjutas Postimees.

IT-valdkonna inimesed ootavad uuelt väliskaubandus- ja IT-ministrilt Kert Kingolt (vasakul) mõistagi IT-sektori arengu jätkumist riiklikul tasandil. Foto: Liis Treimann

Nii järgmisel kolmapäeval Ottawas toimuval ministrite tasemel kohtumisel kui ka edaspidi kavatseb ta suhelda läbi tõlgi. „See on minu jaoks reegel, et eesti keeles räägime. Ma olen selle ära otsustanud. Väga paljud riigid suhtlevadki oma keeles ja see sobib meie erakonna vaadetega, et eesti keeles kõnet pidada,“ ütles Kingo.

Kingo kinnitas, et kuigi ta pole inglise keelt kunagi koolis õppinud, siis tõlgi kasutamine ei tulene tema puudulikust keeleoskusest ning ta oskab inglise keelt eelmisest rahandusministrist Toomas Tõnistest paremini.

Kingo sõnul kavatseb ta reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerida väliskülastused teistele.

Allikas: Postimees