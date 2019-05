Arendajate uus trend võib valusalt kätte maksta

Aimar Roosalu sõnul on kinnisvaraturul näha väikearendajate kadumist, mis on kurb, kuid teisalt näitab turu küpsust. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarendajate seas valitseb uus trend, milleks on müümata jäänud korterite välja üürimine. Bigbanki äriosakonna juht Aimar Roosalu ütles, et see trend tekitab talle õudusunenägusid.

Roosalu rääkis eelmisel nädalal Äripäeva kinnisvarakonverentsil, et arendajad jätavad valminud korteritest suure osa endale, plaaniga need üürile anda. Tema sõnul võib pealtnäha hea plaan kinnisvaraturu languse korral põhjustada väga negatiivseid tagajärg.