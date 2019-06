Nädala raadiohitid: millest mõtleb investor Marko Oolo ja kuhu tüürib kutseõpe

Sel nädalal huvitas Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam see, millega tegeleb ja kuhu investeerib Marko Oolo, ja kas kutseõppe arengud kattuvad tööturu ootustega.

Investori ja ettevõtja Marko Oolo investeeringud, rutiinid ja põhimõtted paelusid sel nädalal kuulajaid enim. Foto: Raul Mee

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulatud saated.

1. "Investor Toomase tund": Marko Oolo investeeringud, rutiinid ja põhimõtted

Külas oli investor ja ettevõtja Marko Oolo, kes on Investeerimisklubi kaasasutaja, Investeerimisfestivali peakorraldaja, heategevusfondi Igavene Heategu asutaja ning riskiinvesteeringute fondi Superangel investeeringute juht.

Oolo selgitas, kuidas ta kõiki mainitud rolle täita jõuab, kuidas ta end motiveerib, millised on tema eesmärgid, mida tema investeerimisportfellist leida võib, ning hulgaliselt muud kasulikku.

Saadet juhtis Kaspar Allik.

2. "Ettevõtlusraadio": kutseõppe arengud ja tööturu ootused

Seekordses Investoriteliidu saates tuli juttu kutseõppest ja selle arengust koostöös tööturu ootustega. Kutseõppest rääkisid Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli arendusjuht Raul Ammer ja sama kooli õppedirektor Ada Lumiste.

Saadet juhtis Mart Opmann.

3. "Kuum tool": mis on järgmine TransferWise?

Kuumal toolil istus sedapuhku ettevõtja Indrek Kasela, kes koos Neeme Korvi ja Meelis Mandeliga lahkasid olukorda Eesti poliitikas ja ettevõtluses.

Saates loetles Kasela üles ka oma investeerimispõhimõtted ja need Eesti idufirmad, kuhu täna tööle minnes või investeerides saaks mõne aja pärast TransferWise'i kombel rikkaks. Lisaks kommenteeris Kasela europarlamendi valimiste valguses, mida ta praegusest valitsusest arvab.

4. "Äripäev eetris": TransferWise'i kasum peab tegema metsiku hüppe

TransferWise'i panustavad investorid loodavad, et ettevõtte kasum hüppab loetud aastate jooksul 8 miljonile dollarilt 350 miljonile dollarile. Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul leidis saates, et huvitav küsimus on see, kuidas kasumi kasv saavutatakse.

Lisaks TransferWise'i uudisele rääkisid Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Kristjan Pruul ja Aivar Hundimägi Kanal 2 otsusest lõpetada telesaade „Radar“, järgmise aasta riigieelarve koostamisest ja riigifirmade erastamisplaanidest.

5. "Lavajutud": supivabrikust on saanud innovaatiline tehas

Kiiresti muutuvad eluviisid sunnivad muutuma ka ettevõtjaid. Salvesti tooteportfell on koos klientide nõudmistega ajas palju arenenud. Enam ei räägita toodangu transpordist ainult koduturu kauplustesse, vaid ka sellest, et tarned peavad sama kindalt liikuma ka kaugematesse sihtkohtadesse – näiteks Ghanasse või Hongkongi.

Kuidas muutuva maailmaga toime tulla ja millised on uued väljakutsed? Sellest räägib Salvesti logistika- ja ostujuht Kristo Raud.

Esinemine on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil.

6. "Hommikuprogramm": rahandusminister Martin Helme annab aru

Teisipäeva, 28. mai hommikuprogrammis rääkis rahandusminister Martin Helme, millal alaneb kütuseaktsiis, kas riik plaanib laenu võtta, kui paljud lahkuvad teisest sambast ja paljust muust.

Efteni juht Viljar Arakas selgitas, kuidas läheb ettevõtte viies rahakaasamine ning mis toimub Riia kaubanduspindade turul.

Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg rääkis JOKK-skeemist Tallinna kinnisvaraturul.

Programmi vedasid Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

7. "Innovatsiooniminutid": miks maailmas nii palju prügi on?

Üle maailma on suureks probleemiks prügi. Miks seda nii palju tekib? Kuidas me jäätmeid saame taaskasutada ja millised uued muudatused meid tulevikus prügimajanduses ees ootavad? Kõigele sellele sai saates vastuse. Külas oli Eesti Maaülikooli metsandus-ja maaehitusinstituudi professor Mait Kriipsalu.

Saadet juhtis Jana Vainola.