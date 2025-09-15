Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada

TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Foto: Raul Mee
Teedeehitus saab uute neljarajaliste ehitamiseks 85 miljonit eurot ning lisaeelarvega veel 12 miljonit eurot, mis aga suurt pilti muutma ei hakka, tõdes tee-ehitaja Trev-2 Grupi tegevdirektor Sven Pertens.
Tee-ehitusfirma Trev-2 Grupp läks kohtusse pikaajalise töötaja vastu, kes saatis paari nädala jooksul enne ettevõttest lahkumist ja konkurendi Verstoni juures tööle asumist oma isiklikule e-posti aadressile ärisaladusi sisaldavaid dokumente.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.