Sündide vähesusest – liberaalselt

Mullu registreeriti Eestis vaid 9646 sündi – tervelt 1075 võrra vähem kui niigi väga viletsal 2023. aastal. Tänavune aasta kujuneb aga veelgi halvemaks, sest 800 sündi kuus – see teeb siis tempoks 9600 sündi aastas – on kaheksast kuust tulnud täis ainult kahel.
Oleks kanapime väita, et Reformierakonna soovimatus abieluvõrdsus sisse seada ei peegelda sündiva koalitsiooni ambitsioone laiemalt. Jah, ka selles, mis puudutab majandust, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.