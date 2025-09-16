Tagasi 16.09.25, 06:00 Sündide vähesusest – liberaalselt Sündide vähesuse üle arutades peaksid kõlama ka liberaalide mõtted ja ettepanekud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Mullu registreeriti Eestis vaid 9646 sündi – tervelt 1075 võrra vähem kui niigi väga viletsal 2023. aastal. Tänavune aasta kujuneb aga veelgi halvemaks, sest 800 sündi kuus – see teeb siis tempoks 9600 sündi aastas – on kaheksast kuust tulnud täis ainult kahel.