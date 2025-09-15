Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Alanud nädalal on kodubörsi investorite kalender küll rahulikum, kuid oodata on makromajanduslikke andmeid ning kriitilisi poliitilisi arenguid. Samuti saab alguse Facebooki emafirma Meta arenguid tutvustav iga-aastane konverents.
Endise börsifirma juhi kõrval on Enefit Greeni aktsiatega siseteabe toel kauplemise kahtlustuse saanud ka üks Eesti Energia osakonnajuhataja. Siseteabe avaldamises kahtlustab politsei Enefit Wind Purtse nõukokku kuulunud Liis Pilbast.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.