S&P 500 kerkis esmakordselt üle 6600 punkti

Investorid on suunanud pilgud kolmapäeval toimuvale Föderaalreservi kohtumisele.
Foto: AFP/Scanpix
S&P 500 tõusis 0,47% ja sulgus esmakordselt üle 6600 punkti, 6615,28 punkti tasemel. Nasdaqi liitindeks kerkis 0,94%, püstitades kuuenda järjestikuse rekordi 22 348,75 punktiga. Dow Jonesi tööstusindeks lisas 0,11%.
Tesla tegevjuht Elon Musk ostis ettevõtte aktsiaid ligikaudu 1 miljardi dollari eest, mis tõstis esmaspäeval peale turgude avanemist aktsia hinda 6,2%. See tõus tõi Tesla aktsia sel aastal jälle plussi.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.